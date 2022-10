345 Kilo berauschendes Khat am Flughafen Wien sichergestellt

Der August bescherte dem Team der mobilen Kontrollen am Flughafen Wien einen wahrlich berauschenden Fund. Die Zöllnerinnen und Zöllner kontrollierten 30 Kartons von offiziell als Matchateeblätter deklarierter Fracht genauer und konnten somit feststellen, dass das, was als Tee aus Tel Aviv nach Wien eingeführt wurde, gar kein Tee war. Bei den in rosa Plastiksäckchen verpackten Blättern handelte es sich um 345 kg getrocknetes Khat. Der Khatstrauch dient zur Herstellung einer berauschenden Droge.