340.000 Euro für ein Häusl

Schlichte Trennwände, weiße Kloschüsseln und den Wasserhahn muss man manuell betätigen: Luxus schaut anders aus. Dennoch war die WC-Anlage beim Busterminal Nonntal in Salzburg in den vergangenen drei Jahren als „Luxus-Häusl“ im Gespräch. „Zu Unrecht“, findet sogar die Klofrau. Die Toiletten seien gepflegt, modern und eine Mozartstadt müsse sich so etwas leisten können. Und das Kontrollamt gab ihr am Montag recht. Die Anlage sei „zweckmäßig und sparsam“.

Den Prüfbericht hatte Ingeborg Haller, Mandatarin der Bürgerliste, beim Bau 2010 angestrebt. 340.000 Euro hat die Anlage gekostet. „Viel zu teuer“, meinte Haller. Jetzt, drei Jahre später, muss sie das Ergebnis zähneknirschend zur Kenntnis nehmen: „Die Baukosten sind offenbar marktgerecht.“