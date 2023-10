32.000 geschmuggelte Zigaretten auf A4 sichergestellt

Zollbeamte haben bei einer Stichprobenkontrolle auf der Ost Autobahn (A4) fast 32.000 geschmuggelte Zigaretten entdeckt. Ende September wurde ein Kleintransporter mit bulgarischem Kennzeichen bei Bruck an der Leitha in Niederösterreich kontrolliert, als es zu dem Fund kam, wie das Finanzministerium am Samstag mitteilte. Die Tabakware war in Koffer- und Motorraum, unter den Felgen, unter Lebensmitteln und im Rucksack des Fahrers versteckt.

