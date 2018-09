30 Jahre Donauinsel: Vom Abfallprodukt zur Hauptattraktion

Seine Idee wurde Realität: Kurz erklärt, wurde ein Entlastungsgerinne mit einem Einlaufwerk und zwei Wehranlagen errichtet. Das Einlaufwerk befindet sich bei Langenzersdorf, wo die Neue Donau vom Hauptstrom abzweigt (siehe Grafik). Bei Normalwasser ist es geschlossen. Bei Hochwasser (ab einem Pegelstand von 5,2 Metern in Korneuburg) fließt Wasser über dieses Werk in die Neue Donau. Über die zwei Wehranlagen kann der Rücklauf des Wassers in den Hauptstrom reguliert werden. Die Donauinsel entstand durch das Aushubmaterial des Entlastungsgerinnes. „Eigentlich war sie also ein Nebenprodukt“, erzählt WilfriedFellinger, für den die Insel nicht nur Freizeit, sondern auch Arbeit bedeutet.