Tirol: 26-Jähriger nach Verkehrsunfall in Klinik verstorben

Ein 26-jähriger Pkw-Lenker ist Mittwochvormittag nach einem Verkehrsunfall in Wörgl (Bezirk Kufstein) in der Innsbrucker Klinik verstorben. Der junge Mann war laut Polizei in der Früh vermutlich wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung trotz Rotlichts in eine Kreuzung eingefahren. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte ein anderes Fahrzeug leicht. Anschließend prallte er gegen eine Ampel.

Diese wurde dadurch aus der Verankerung gerissen und einige Meter mitgeschleift, hieß es. Der erheblich beschädigte Wagen kam schließlich am Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Obduktion angeordnet

Nach Angaben der Exekutive wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Die Salzburger Straße (B 171) war für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle nur bedingt passierbar.