26-Jähriger in der Obersteiermark mit Baseballschlägern malträtiert

Die Täter hatten mehrfach mit Baseballschlägern auf den 26-Jährigen eingeschlagen und ihn verletzt. Eine Zeugin alarmierte die Rettungskräfte, die das Opfer ins LKH Hochsteiermark nach Bruck an der Mur brachten. Noch am selben Abend war die Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern im Alter von 26 und 32 Jahren - sie sind amtsbekannt - erfolgreich.

Der jüngere der beiden sowie die 24-jährige Ex des Opfers wurden in ihrer Wohnung in Kapfenberg festgenommen. Kurz darauf klickten auch für den 32-jährigen Komplizen die Handschellen.