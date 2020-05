25 Schusswaffen und ein Lockenstab

Bei 22 Millionen Fluggästen pro Jahr hat das Thema Sicherheit auf dem Vienna International Airport oberste Priorität. An die 3000 Kameras überwachen den Flughafenkomplex in Schwechat. Trotz der Präsenz von 400 Polizisten und 1200 Securities kommt es immer wieder zu heiklen Situationen bei den etwa 50 Sicherheitskontrollstationen in den Terminals.

Sonntagabend gab das Innenministerium erstmals eine Statistik über die sichergestellten Gegenstände auf den internationalen Flug­häfen Österreichs ( Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt) bekannt. Wobei der Fokus der konfiszierten Gegenstände auf Schwechat liegt. Schwer zu glauben, aber 25 Personen versuchten im Vorjahr sogar mit Schusswaffen an Bord zu gehen. Weiters wurden 99 Messer, 100 Schlagwaffen (Schlagringe, ausfahrbare Metallrouten), 370 Stück Munition und 792 Abwehrsprays sichergestellt.

„In der Regel sind es keine Landsleute, die Waffen in die Jets mitnehmen wollen. Südamerikaner, Personen aus Ex-Jugoslawien und auch Albaner gelten da als Favoriten“, erklärt Andreas Bieber, Leiter der Polizeieinsatzgruppe in Schwechat. Nachsatz: „Die meisten wollen nichts Böses. Bei Jägern etwa haben wir Patronen in der Jackentaschen gefunden. Viele Messer werden als Souvenirs betrachtet. Und weibliche Fluggäste führen gerne Pfeffersprays mit.“