"Waren begeistert, als Junge etwas bewirken zu können"

1992 stand Pfarrer Wolfgang Pucher auf einer kleinen Bühne und verbrannte "einen Strafzettel der Polizei", schildert er und sucht nach den Fotos. Geärgert hat es ihn halt, den kämpferischen Geistlichen: 100 Schilling sollten drei Bosnier zahlen, weil sie sich ohne Fahrscheine am Grazer Hauptbahnhof aufhielten. Die Strafe war nach dem Bahngesetz möglich.

Die Männer gehörten aber zu jenen bosnischen Deserteuren, für die Pucher ein Zeltlager in Graz errichtete. "Die hatten keine Papiere. Deshalb hat sich keiner um sie gekümmert."

So wie um die Obdachlosen, die als Alkoholiker nirgends unterkamen. "Wir haben sie gesucht, am Schlossberg, im Kanal, in den Mur-Auen", erinnert sich Pucher. 1990 begannen zwölf junge Menschen rund um seine Pfarre in Graz-Eggenberg "die Not zu suchen", erinnert Gabriele Grössbauer-Muster. "Für uns war das damals ein großes Abenteuer, dass wir paar Junge etwas bewirken können. Wir waren begeistert von der Idee."

Damals entstanden die VinziWerke, sie sind heuer 25 Jahre alt und haben 650 Helfer. "Wir haben uns damals um nichts geschert, nicht gefragt, ob wir Genehmigungen brauchen", erinnert sich Grössbauer-Muster. "Wir haben einfach getan."