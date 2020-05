25-jähriger Pkw-Lenker bei Wildunfall in Tirol verletzt

Ein 25-jähriger Pkw-Lenker ist Samstag früh in Weißenbach (Bez. Reutte) bei einem Wildunfall verletzt worden. Ein Rehbock sprang in einer lang gezogenen Kurve auf die Straße und wurde vom 25-Jährigen erfasst.

Daraufhin geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte auf der rechten Fahrbahn gegen die Leitschiene und wurde in den Straßengraben katapultiert. Dort blieb das Auto auf dem Dach liegen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 5.15 Uhr auf der Lechtalstraße, als der serbische Lenker von Elbignalp kommend in Richtung Reutte unterwegs war. Der 25-Jährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Reutte gebracht, am Wagen entstand Totalschaden. Der Rehbock verendete an der Unfallstelle.