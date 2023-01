22 Personen bei Hotelbrand in Kärnten in Sicherheit gebracht

Ein Brand ist in der Nacht auf Mittwoch im Außenlager eines Hotels in Hermagor ausgebrochen. Die 19 im Hotel einquartierten Gäste und die drei Mitglieder der Betreiberfamilie wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht, sie blieben unverletzt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Insgesamt standen elf Feuerwehren mit 16 Fahrzeugen und rund 150 Feuerwehrleuten im Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe waren vorerst unbekannt.

Laut Informationen des Bezirksfeuerwehrkommandos Hermagor war das Feuer gegen zwei Uhr Morgens in einem Lagerraum ausgebrochen, der an das Hotel angebaut war. Durch den Rauch war die hausinterne Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Die Feuerwehren verhinderten die Ausbreitung des Brandes auf den Dachstuhl des Hotels, mehrere Atemschutztrupps standen im Einsatz. Nach etwa zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Die Hotelgäste wurden vorerst im Rüsthaus der Feuerwehr betreut und anschließend in einem anderen Hotel untergebracht.