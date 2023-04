22-Jähriger bedrohte Freundin in Kärnten mit Messer

Bei einem Streit in Spittal an der Drau soll ein 22-Jähriger am Sonntag im Zuge eines heftigen Streits mit einem Messer auf seine Lebensgefährtin losgegangen sein. Die Frau, 25, flüchtete ins Freie und verständigte die Polizei. Der alkoholisierte Mann ließ sich widerstandslos festnehmen, gegen ihn wurde ein Betretungs- sowie ein Waffenverbot verhängt, teilte die Polizei mit.