Lokführer starb bei Frontalkollision zweier Züge

R. wurde in seinem Triebwagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unglücksstelle starb. Sein Kollege überlebte mit „mittelschweren“ Verletzungen, wie es heißt. Schwer verletzt wurde auch eine 60-jährige Frau, die Passagier in R.s Zug war. Unter den insgesamt acht Verletzten sind zwei Kinder.