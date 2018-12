20 Tötungsdelikte in Wien: Taxler-Mörder in Türkei untergetaucht

Elf Frauen, sieben Männer und drei Kinder sind die Opfer. Auch die siebenjährige Hadishat fällt in diese Statistik. Ihrem Mörder Robert K. wurde am Mittwoch der Prozess gemacht. Bei den Tätern handelt es sich vorwiegend um Männer, genau 17 an der Zahl. Die Polizei fasste drei Täterinnen. Der häufigste Tatort ist die Wohnung bzw. ein Gebäude (15-mal). Fünf Mal kam es auf offener Straße zu einem Tötungsdelikt.

Eine neue Spur gibt es beim Mord an Taxler Ali S. Der 32-jährige gebürtige Türke war Ende Mai mit Stich- und Schnittverletzungen von Freunden tot aufgefunden wurden. Nach dem Verdächtigen wird per internationalen Haftbefehl gefahndet. Der Türke dürfte sich in seinem Heimatland aufhalten. Auf seine Spur waren die Ermittler an Hand von Tatort-Spuren gekommen.