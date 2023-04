20 Grad und mehr: Am Samstag viel Sonne, Sonntag wird unbeständiger

Der Sonntag wird dagegen etwas unbeständiger. Am Arlberg und Richtung Bayern wird Regen erwartet, im Westen steigt generell die Gewittergefahr. Am längsten trocken bleibt es von Wien über das Burgenland bis in die südliche Steiermark.

Ideales Laufwetter

Das Wetter beim Vienna City Marathon dürfte demnach recht lauffreundlich werden. Es wird überwiegend wolkig, Sonne wird es nur vereinzelt geben. Für den Start rechnen Experten mit Temperaturen von neun Grad.

Bevor es in der kommenden Woche merklich abkühlt, bleibt es am Sonntag aber nochmals in vielen Regionen warm - zwischen 14 und 21 Grad. Für die Bergsteiger wichtig: In 2000 Metern Höhe hat es 3 bis 6 Grad.