19-Jähriger nach Tankstellenüberfall in der Steiermark geschnappt

Ein 19-jähriger Oststeirer ist in der Nacht auf Donnerstag kurz nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Gleisdorf (Bezirk Weiz) von der Polizei ausgeforscht und festgenommen worden. Der junge Mann, er ist bereits wegen Suchtmittel-Delikten bekannt, gestand den Überfall. Als Motiv gab er Alkohol- und Drogensucht an. Außerdem habe er chronische Geldprobleme. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, hieß es in einer Aussendung.

Mit grüner Sturmhaube maskiert

Der vorerst unbekannte Täter betrat gegen 22.20 Uhr mit einer grünen Sturmhaube maskiert die Tankstelle in der Grazer Straße. Er forderte die Angestellte mit einem Drohschreiben dazu auf, Bargeld herzugeben, und bedrohte sie mit einer Pistole. Die 54-Jährige übergab ihm daraufhin einen geringen Bargeldbetrag und blieb unverletzt. Sie erlitt aber einen Schock. Der Täter flüchtete in Richtung Stadtgebiet Gleisdorf.

Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet und diese war wenig später erfolgreich. Eine Streife entdeckte nahe der Europastraße einen Mann, der auf die Beschreibung der Zeugin passte. Die Beamten stellten bei ihm sowohl das geraubte Bargeld als auch die Pistole sicher. Es handelt sich um eine täuschend echt aussehende Airsoft-Pistole des Bautyps Glock 19. Zudem hatte der Verdächtige Drogen bei sich. Die Kleidung, die er bei dem Überfall getragen hatte, hatte er bereits etwa 200 Meter vom Tatort entfernt entsorgt.