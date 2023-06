19-jährige Fußgängerin getötet: Polizei sucht nach zweitem Autolenker

Nach dem Tod einer 19-jährigen Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Mattsee (Flachgau) am 17. Juni ist das Opfer am Montag obduziert worden. Wie die Staatsanwaltschaft Salzburg am Abend mitteilte, sei davon auszugehen, dass die junge Frau zunächst von einem Pkw gestreift und zu Boden geschleudert wurde.

Aufgrund der diagnostizierten Verletzungen im Kopf-, Brust und Beinbereich dürfte die Frau in der Folge auch von einem nachkommenden Fahrzeug überrollt worden sein.