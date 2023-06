Eine 19-jährige Fußgängerin wurde in der Nacht auf Samstag in Mattsee Nord (Flachgau) von einem Auto erfasst und getötet. Der Lenker des Wagens beging anschließend Fahrerflucht, zwei Zeugen führten aber mit dem alarmierten Roten Kreuz Reanimationsversuche durch. Die 19-jährige Einheimische verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.