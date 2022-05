18-Jähriger fügte in Salzburg seinem Bruder eine Stichverletzung zu

In der Stadt Salzburg steht ein 18-jähriger Mann unter Verdacht, seinem Bruder am Mittwoch eine Stichverletzung zugefügt zu haben. Der 26-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, ersten Informationen der Polizei zufolge besteht wohl keine Lebensgefahr. Das Opfer konnte aber noch nicht einvernommen werden. Die Geschwister dürften gegen 15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Gnigl in Streit geraten sein. Motiv und Tathergang standen zunächst nicht fest.

Täter stellte sich freiwillig

Die Polizei leitete nach dem Vorfall eine Fahndung nach dem tatverdächtigen jüngeren Bruder ein. Der Salzburger stellte sich später am Abend dann freiwillig im Beisein seines Rechtsbeistandes beim Landeskriminalamt. Er wurde festgenommen. Bei seiner Einvernahme äußerte sich der 18-Jährige nicht zur Sache. Er gab lediglich an, dass ihm der Vorfall leidtue. Der Mann wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht.