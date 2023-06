16-Jähriger stürzte mit gestohlenem Quad bei Flucht vor Polizei in OÖ

Ein 16-Jähriger ist am Freitag auf der Leonfeldener Straße Richtung Linz mit einem gestohlenen Quad auf der Flucht vor der Polizei gestürzt und dabei verletzt worden. Der Jugendliche ignorierte mehre Anhaltversuche und stürzte mit dem Fahrzeug in einem Waldstück.

Quad und Vespa gestohlen

Der 16-Jährige stahl gemeinsam mit seinem 21-jährigen Halbbruder das Quad sowie eine Vespa. Die beiden wurden angezeigt, der 16-Jährige wegen einer aufrechten Fahndung der tschechischen Polizei übergeben.

Die Ermittlungen begannen, nachdem ein 40-Jähriger am Freitag bei der Polizeiinspektion Hellmonsödt Anzeige wegen eines gestohlenen Quads erstattete. Die Beamten kamen schnell auf zwei im Bezirk Urfahr-Umgebung wohnhafte tschechische Staatsbürger im Alter von 16 und 21 Jahren.

Anzeige nach Hausdurchsuchung

In der Nähe deren Wohnung fanden die Ermittler eine bereits am Vortag als gestohlen gemeldete Vespa und eine Streife entdeckte in Folge den 16-Jährgen mit dem Quad auf der Leonfeldener Straße.

Die beiden wurden nach einer von der Staatsanwaltschaft Linz angeordneten Hausdurchsuchung und deren Einvernahme angezeigt.