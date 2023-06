Zu vielen Anzeigen ist es in der Nacht auf Samstag im Rahmen eines Musikfestivals in Linz gekommen. 16 Festival-Besucher waren mit ihrem Auto unter Drogeneinfluss unterwegs, sechs saßen alkoholisiert am Steuer ihres Wagens.

Keine Lenkberechtigung

Drei Autolenker fuhren mit einem Pkw, obwohl sie keine Lenkberechtigung hatten. Dazu kamen über 40 weitere Verkehrsanzeigen und gut 30 Organmandate. Bei 18 Besuchern fanden die Polizisten Suchtgift, berichtete die Polizei.