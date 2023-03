16-Jähriger ohne Führerschein baute Unfall mit sieben Verletzten

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in St. Lorenzen am Wechsel (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) sind in der Nacht auf Sonntag insgesamt sieben Personen verletzt worden. Laut Polizei war es auf einer Kreuzung aus vorerst unbekannter Ursache zu dem Unfall gekommen. Einer der Lenker, ein 16-jähriger Jugendlicher, hatte keinen Führerschein.

Der Jugendliche kollidierte mit dem Auto einer 33-Jährigen. In dem Fahrzeug befanden sich ihr 52 Jahre alter Gatte sowie die 12-jährige Tochter. Im Auto des 16-Jährigen befanden sich auch zwei weibliche Jugendliche, 17 und 18 Jahre alt, sowie ein 19-Jähriger. Alle Personen sind aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und erlitten bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden ins LKH Oberwart gebracht.