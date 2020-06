16-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall

APA13594612-2 - 07072013 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA 125 CI - Zwei Leichtverletzte hat es am Samstagabend, 06. Juli 2013, bei einem Verkehrsunfall in Wien-Penzing gegeben. Aus derzeit noch unbekannter Ursache fuhr um 18.45 Uhr in der Hadikgasse ein 23-Jähriger mit seinem Pkw auf eine am rechten Fahrbahnrand aufgestellte Betonleitwand. In weitere Folge wurde das Fahrzeug gegen eine dahinterliegende Böschung geschleudert und kam schließlich auf dem Pkw-Dach zu liegen. +++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND +++ APA-FOTO: POLIZEI

© Bild: APA/POLIZEI