15-Jähriger baute mit über einem Promille im Blut Autounfall

Ein 15-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau am Inn) mit einem Auto mit über einem Promille Alkohol im Blut einen Verkehrsunfall verursacht. Der Jugendliche kam mit dem Wagen von der Straße ab und auf einem Gleisbett zum Stehen.

Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen und einen Verkehrsleitpflock. Die Mutter brachte den leicht verletzten 15-Jährigen ins Krankenhaus, berichtete die Polizei.

Der Bursche wird mehrfach angezeigt, zumal er auch ohne Führerschein unterwegs war. Zum Unfallhergang gab er an, vermutlich durch einen Anruf abgelenkt gewesen zu sein. Die Fahrzeugbergung war schwierig und dauerte mehr als zwei Stunden.