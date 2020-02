14-Jährige wollten Gleichaltrigen ausrauben und filmten mit

Der Übergriff ereignete sich am 24. Februar gegen 18.40 Uhr in einem Elektronikgeschäft eines Einkaufszentrums in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz Umgebung). Die beiden 14-Jährigen aus Graz begegneten dem gleichaltrigen Jugendlichen aus dem Bezirk Graz-Umgebung, attackierten ihn, indem sie ihm mehrere Schläge und Tritte verpassten. Währenddessen filmte einer der beiden mit dem Mobiltelefon die immer wieder stattfindenden Angriffe auf das wehrlose Opfer.