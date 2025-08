14 Festnahmen halfen nicht: Erneut Bankomat gesprengt

Doch die Bankomatsprenger-Szene ist groß, wie die Ermittler auch am Donnerstag betonten. „Wir sind noch lange nicht am Ende mit den Ermittlungen. Der internationalen Szene gehören rund 600 bis 1.000 Mitglieder an“, sagte Andreas Holzer, Direktor im Bundeskriminalamt. Wird eine Zelle zerschlagen, dann rücken höchstwahrscheinlich neue nach, ergänzte Gerhard Winkler, Leiter des Wiener Landeskriminalamts.

Zumindest in Ländern wie Österreich, Deutschland oder Frankreich. Denn in den Niederlanden – dem Land, aus dem der Großteil der mutmaßlichen Bankomatsprenger stammt – werden derzeit nur selten Geldautomaten in die Luft gejagt.

Auch die Post hat vor Monaten Maßnahmen ergriffen: In zahlreichen Postfilialen stehen Bankomaten, die von den Tätern bereits ins Visier genommen bzw. gesprengt wurden. Deshalb wurden einige Geldautomaten außer Betrieb genommen und die Geldkassetten entfernt. „Dabei handelte es sich um eine bewusste Maßnahme, die Ende Februar 2025 getroffen worden ist. Die Geräte werden voraussichtlich bis Ende September 2025 Schritt für Schritt wieder in Betrieb genommen“, heißt es von einem Sprecher.

Weiterer Verdächtiger ausgeliefert

Ein 36-Jähriger, der mit weiteren Männern an der Sprengung eines Bankomaten am 6. April in Wien-Leopoldstadt beteiligt gewesen sein soll, ist am Freitagvormittag in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert worden. Wie Nina Bussek von der Staatsanwaltschaft der APA mitteilte, sei Untersuchungshaft aufgrund von Flucht-, Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr beantragt worden.

Über die Verhängung soll am Wochenende entschieden werden, hieß es vom zuständigen Landesgericht. Der 36-Jährige hatte damals zusammen mit drei Männern drei Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Vorgartenstraße gesprengt. Nur wenig später kam es zur Konfrontation mit der alarmierten Polizei. Der 36-Jährige konnte gerade noch rechtzeitig zusammen mit zwei weiteren Männern auf Motorrollern flüchten - im Gegensatz zu einem 24-jährigen Niederländer, der in Folge einer Schussabgabe durch die Polizei im Gesäßbereich getroffen wurde.