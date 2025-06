Helferin (20) von Bankomatsprenger muss in Wien in Haft

Eine junge Frau, die eine Bankomatsprenger-Bande unterstützt haben soll, ist am Montag am Straflandesgericht Wien zu einer milden Strafe verurteilt worden. Von den 24 Monaten muss die 20-Jährige nur fünf Monate absitzen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die junge Burgenländerin wollte ihrer Mutter helfen, die nach der Scheidung in eine finanzielle Schieflage geraten ist.

Am 14. Jänner lernte sie laut Apa einen der Kriminellen kennen. Die Bande - Niederländer mit marokkanischem Hintergrund - macht seit geraumer Zeit Europa unsicher, indem sie die Schiebetüren von Bankfilialen aufzwängen und dann die Geldautomaten im Foyer mit Sprengmittel knacken. Das ausgetretene Geld wird schnell eingepackt und die Flucht angetreten. Die Coups dauern meist nur wenige Minuten, wie die Staatsanwältin ausführte. Für die Aktionen suchen sie sich meist Beitragstäter aus dem jeweiligen Land, die beim Anmieten der Fluchtfahrzeuge oder der Logistik helfen. Lohn von 10.000 bis 20.000 Euro versprochen In dem Fall heuerten sie die 20-Jährige an und versprachen ihr 10.000 bis 15.000 Euro Lohn, wenn sie für die Bande Fahrdienste erledigte und zwei Autos anmietete. Zunächst holte die Frau zwei Leihautos. Ein Transporter der Marke Fiat Ducato diente als Versteck für zwei Mopedroller, die sie unmittelbar nach der Tat zur Flucht verwenden wollten. Den Transporter musste die 20-Jährige in Liesing parken. Ein zweites Auto, ein Golf R7, wurde dann für die Flucht weiter nach Deutschland in der Donaustadt bereitgestellt. Für die Sprengmittel fuhr die Burgenländerin dann mit einem Täter nach Tschechien, um dort Böller zu erwerben. Das Schwarzpulver aus der Pyrotechnik wurde dann zum Bauen für den Sprengsatz verwendet. Vier Geldautomaten in Alt Erlaa gesprengt Am 21. Jänner kam es dann zur Tatausführung. Fünf Mitglieder der Bande sprengten im Kaufpark Alt-Erlaa in Liesing vier Bankomaten eines Bankfoyers. Die Detonation verwüstete nicht nur das Geldinstitut in der Anton-Baumgartner-Straße, sondern auch umliegende Geschäfte und Lokale. Der Schaden beläuft sich auf 1,3 Millionen Euro. Mit einer Beute von 90.000 Euro flüchteten die Fünf dann auf den Motorrollern, die dann im Draschepark gefunden und sichergestellt wurden. Eigentlich war der Plan, dass die Männer mit dem Golf weiterflüchten, der war allerdings nicht für Fahrten ins Ausland zugelassen. Die Kriminellen wollten dann, dass die 20-Jährige die Fünf nach Deutschland bringt, was diese dann aus Angst nicht tat. Auto der Mutter übergeben Um die Männer, die sie immer wieder unter Druck setzten, nicht helfen zu müssen, überließ die Burgenländerin ihnen das Auto der Mutter. Die Bande versprach, den Pkw bei ihrem nächsten Coup nach Wien wieder mitzubringen. 20-Jährige musste Auto aus Frankfurt holen Weil allerdings zwei Bandenmitglieder in Deutschland festgenommen wurden, wurde es den anderen zu heiß, um wieder in Österreich einzureisen. Sie schickten der jungen Frau ein Video, wo sie zeigten, wo das Auto in Frankfurt abgestellt ist. Mit dem Zug fuhr die Frau nach Deutschland, um das Fahrzeug wieder abzuholen.

Über Handyauswertung der Festgenommenen stießen die Ermittler dann auf regen Austausch mit der 20-jährigen Österreicherin, die dann am 14. März festgenommen wurde. "Es tut mir aus tiefstem Herzen leid", sagte die Frau nun vor dem Schöffengericht. "Ich bereue es zutiefst." Nur 2.000 Euro "Lohn" Sie sei "irgendwie in das reingerutscht. Ich konnte nicht mehr zurück. Die haben mich unter Druck gesetzt." Für ihre Dienste erhielt sie am Ende nicht das versprochene Geld, sondern lediglich 2.000 Euro. Der größte Teil ging für die Rückholaktion des Autos aus Deutschland drauf, für den restlichen Lohn kaufte sie sich eine Mitgliedschaft in einem Fitnesscenter. "Es ist eigentlich nicht viel übrig geblieben", sagte die 21-Jährige. "Ich war so tief drinnen. Ich wollte das nur noch zu Ende bringen und damit nichts mehr zu tun haben", sagte sie auf die Frage der Richterin, warum sie nicht aufgehört habe. Sie betonte, sie habe nicht gewusst, wann und wo die Bankomaten gesprengt werden sollten. Als die Tat passierte, lag sie daheim im Burgenland in ihrem Bett. Weiteres Delikt nach Schlägerei angeklagt Die junge Frau wurde wegen schweren Diebstahls durch Einbruch im Rahmen einer kriminellen Vereinigung und wegen vorsätzlicher Gefährdung durch Sprengmittel als Beitragstäterin schuldig gesprochen. Verurteilt wurde sie auch wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung, weil sie im November 2024 nach einem Autounfall am Gürtel die Unfallgegnerin und ihre Begleiterin angegriffen hatte. Zudem wurde vom Widerruf einer offenen Strafe wegen versuchter schwerer Körperverletzung abgesehen und die Probezeit verlängert.