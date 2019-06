Ein 13-jähriger Bub ist am Dienstagnachmittag in einem Badeteich in Mooslandl im steirischen Bezirk Liezen ertrunken. Laut einer Aussendung der Polizei entdeckten ihn Ersthelfer am Grund des Teiches. Sie zogen ihn heraus und versuchten, ihn zu reanimieren: Erfolglos. Der Notarzt, der danach eintraf, konnte nur mehr den Tod durch Ertrinken feststellen.