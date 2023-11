1,1 Milliarden Euro: 2022 so viele Spenden in Österreich wie noch nie

Spendenbeteiligung in Süden am höchsten

In Österreich beteiligten sich rund 71 Prozent der Bevölkerung mit durchschnittlich 123 Euro aktiv am Spenden. Waren in den vergangenen Jahren noch Vorarlberg, Tirol und Salzburg Spendenspitzenreiter, so zeigte sich 2022 ein anderes Bild. Die Bundesländer Kärnten und Steiermark wiesen mit 148 Euro die höchsten durschnittlichen Spendenbeiträge auf. In Wien lag die Summe bei 110, in Oberösterreich bei 109 Euro.