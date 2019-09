100 Jahre Südtirol: Platter für Begnadigung von Südtirol-Aktivisten

Verkaufte Heimat

Zuvor hatte sich auch Autor Felix Mitterer, der als Festredner fungierte, für eine Begnadigung der " Pusterer Buam" ausgesprochen. Ohne diese und deren Mitkämpfer würde " Südtirol heute nicht so dastehen, wie es dasteht. Davon bin ich überzeugt", meinte Mitterer, der zuletzt mit dem Stück "Verkaufte Heimat" über die sogenannte "Option" in Südtirol während des Zweiten Weltkrieges für Furore sorgte. "Bitte setzen sie sich dafür ein. Das sind alte Männer, die nicht mehr viel Zeit haben", appellierte Mitterer an Kompatscher und Platter.