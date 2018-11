100 Jahre Geschichte wie im Bilderbuch

Wer je das Glück hatte, in Karl A. Kubinzkys Archiv zu stöbern, kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Erstens, weil sich Berge von Fotografien und Ansichtskarten in der Wohnung türmten oder in Schuhschachteln gestapelt waren. Zweitens, weil dieses Archiv wahre Schätze barg: Der 78-jährige Grazer Historiker und Soziologe hat mehr als 100.000 Fotos, Postkarten oder alte Stadtpläne zusammen getragen. Diese einzigartige Sammlung vermachte er nun testamentarisch dem Universalmuseum Joanneum in Graz.