Ein „Blickfang“ soll Stadt beleben

„Die Idee gibt es seit einem Jahr, in dieser Größenordnung gibt es nichts repräsentatives in Oberwart“, sagt Jandrisevits, der für seine Firma die Büroräume im Dachgeschoß in Anspruch nehmen will.

Nun ist man auf der Suche nach weiteren Mietern oder Käufern. „Es gibt verschiedene Varianten: Miete, Kauf oder Mietkauf“, sagt Jandrisevits. Interessenten gäbe es schon einige. Dienstleistungsunternehmen und Versicherungen hätten sich schon informiert.

Entschieden wird im Juli: „Bis dahin haben wir die Kaufoption“, sagt Jandrisevits. Sollte alles wie geplant ablaufen, rechnet der Bauunternehmer mit einer Fertigstellung Mitte nächsten Jahres. Denn das Gebäude werde nicht nur aufgestockt, sondern auch von Grund auf saniert.

In den oberen Geschoßen sollen Büros entstehen, für das Erdgeschoß wird ein Gastronom gesucht. Am ersten Obergeschoß habe auch die Gemeinde Oberwart Interesse gezeigt. „Ich werde es im Stadtrat ansprechen, ob wir hier die Stadtbibliothek mit der AK Bücherei zusammenlegen“, sagt Bürgermeister Georg Rosner. Auch ein Atelier könnte auf dieser Etage entstehen. Für Rosner ist das Projekt „eine willkommene Belebung für die Innenstadt“.