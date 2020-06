Zwei weitere Betrugsopfer bei Wohnungssuche im Ausland

Der 22-jährige Ulrich S. aus Linz traute seinen Augen nicht, als er vorige Woche im KURIER über die Welser Studentin Elisabeth Z. las, die im Internet bei ihrer Wohnungssuche um 900 Euro betrogen worden war. Denn Ulrich teilt ein ähnliches Schicksal wie die Welser Studentin. Auch er suchte eine Unterkunft in der holländischen Stadt Utrecht und auch er verlor dabei Geld an das „Phantom“. Das Einzige, wodurch sich die beiden Fälle unterscheiden: Gab sich der Täter im Fall der Studentin als Arthur R. aus, so entlockte er dem Linzer das Geld als Sören W.