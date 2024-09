Zwei Nazi-Prozesse: Kranz für Hitler in Braunau und Sieg-Heil-Rufe in Wels

So steht am Montag ein 29-jähriger Mann in Wels vor Gericht. Der Angeklagte soll am 15. Mai dieses Jahres am belebten Kaiser-Josef-Plaz in Wels mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben und dabei lautstark „Wir sind Nazis“, „Hitler soll wieder zurückkommen“, „Heil Hitler!“ sowie „Sieg Heil!“ geschrien haben.

Streit in Imbisslokal

Laut Anklage sollen das zumindest 25 Personen im Nahbereich wahrgenommen haben. Des weiteren wird dem Angeklagten eine Körperverletzung angelastet.

Passiert ist das alles im Zuge einer Lokaltour mit zwei weiteren Personen, heißt es in der Anklageschrift. Die Gruppe wollte in einem Imbisslokal nahe Kaiser-Josef-Platz essen. Der Angeklagte und ein Begleiter seien hier mit mehreren Personen in einen verbalen Streit geraten – laut Anklage ohne nachvollziehbaren Grund.