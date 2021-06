Zwei Männer, eine Vision: „Gehen, wo noch keiner war“

45 Veranstaltungen in drei Wochen – der KURIER hat einige Highlights herausgepickt:

Auftakt

Mit der Premiere von „Der Schatzgräber“ mit dem Israel Chamber Orchestra fällt am Freitag, 12. September, um 19 Uhr in der Tabakfabrik der Startschuss für das Internationale Brucknerfest. Am Freitag wird dort die Ausstellung „Entartete Musik“ eröffnet. Das Projekt „Kunst Bruck’n“ von Studenten der Kunst-Universität in Linz wird am Samstag eingeweiht. Die Installation verbindet die Spielhäuser Tabakfabrik und Brucknerhaus miteinander.

Eröffnung

Die feierliche Eröffnung nimmt Bundespräsident Heinz Fischer am Sonntag, 15. September, vor. Festrednerin ist Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak. Das Eröffnungskonzert findet um 19 Uhr statt.

Competizione dell’Opera

120 junge Sänger treten beim Internationalen Gesangswettbewerb der italienischen Oper „Competizione dell’Opera“ in Linz an. Die erste Runde ist am 22. September um 11 Uhr, die zweite am 24.

Ring an einem Abend

Wer Wagner liebt, ihn aber nicht versteht, dem dürfte bei „Ring an einem Abend“ mit Texten von Loriot geholfen werden. Die Veranstaltung mit Burgtheaterschauspieler Gert Voss am 22. September um 17 Uhr ist eine Aufwärmübung für die Ring-Tetralogie ab Herbst im Musiktheater.

Armin Müller-Stahl

Als Musiker und Maler präsentiert sich Schauspieler Armin Müller-Stahl zwei Tage lang in Linz. Am 30. September beim Konzertabend „Es gibt Tage ...“ und am 1. Oktober bei der Ausstellung „Menschenbilder – Künstlerbilder“, für die er Anton Bruckner porträtiert hat.

Innovatives Operntheater

Zum „Festival im Festival“ in der Tabakfabrik gehört neben „Der Schatzgräber“ von Franz Schreker auch ein Gesamtgastspiel der Moskauer Kammeroper Boris Pokrowski und die Erstaufführung von Peter Androschs „ Spiegelgrund“ am 2. Oktober.

Ausklang

Das Ende des Brucknerfests markiert traditionell das Festkonzert in der Stiftsbasilika St. Florian am 6. Oktober um 18 Uhr. Das Bruckner Orchester mit Dirigent Dennis Russell Davies präsentiert Anton Bruckners 6. Symphonie in A-Dur.

Nachklang

Mit einem Konzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden am 24. Oktober um 19.30 Uhr gibt es einen letzten Nachklang.

www.brucknerfest.at