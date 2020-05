Zwei bis drei Kilo mehr: Der Corona-Speck muss weg

Die Gründe für diesen Trend nach oben liegen auf der Hand: „In Stressphasen schüttet der Körper mehr Cortisol aus und wir haben einen größeren Schokoladenhunger“, erklärt die Ernährungsmedizinerin Martina Edinger. In ihrer Praxis VitalArt (www.vitalart.at) in Linz berät die 54-Jährige Menschen, die Gewicht verlieren oder sich allgemein über gesunde Ernährung informieren möchten. „Es ist ja prinzipiell so, dass der Körper in Krisenzeiten Energie speichern will. Die mangelnde Bewegung und bei vielen auch das Homeoffice, in dem der Weg zum Kühlschrank ein kurzer ist, hat für viele dazu geführt, dass sie zugenommen haben.“

Während der Krisen hätten viele ihrer Patienten pausiert, „die meisten hatten in den vergangenen Wochen nicht die Nerven, abzunehmen. Aber jetzt geht es für die meisten weiter“, sagt Edinger.