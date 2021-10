Zwei bewaffnete Raubüberfälle auf Supermärkte in Oberösterreich

Gleich zwei Mal sind Supermarktangestellte am Donnerstag in Oberösterreich Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Wie die oberösterreichische Polizei berichtete, konnten bei der ersten Tat in Schärding ein Mitarbeiter und ein Kunde einen der mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Jener Räuber, der rund eine Stunde später einen Supermarkt in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) überfiel, ist hingegen weiter auf der Flucht.

Ein 17-jähriger bosnischer Staatsangehöriger und ein 20-jähriger türkischer Staatsangehöriger, beide aus dem Bezirk Schärding, betraten am Donnerstag gegen 18.30 mit einem Mund-Nasen-Schutz und einer Kapuze bzw. einem Sturzhelm maskiert einen Supermarkt in Schärding und bedrohten die 57-jährige Kassierin mit einer Gaspistole.

Mitarbeiter hielt Täter fest

Als diese aufgrund eines technischen Defekts die Kassenlade nicht öffnen konnte, wollte der 17-Jährige diese aus der Verankerung reißen. In der Zwischenzeit konnte eine weitere Angestellte aus dem Geschäftslokal flüchten und um Hilfe rufen. Dies hörte ein 32-jähriger Ungar, der ebenfalls im Supermarkt arbeitet. Er stellte sich den beiden Räubern in den Weg und konnte mithilfe eines Kunden den 20-Jährigen am Boden fixieren. Den 17-Jährigen konnte die Polizei wenig später in seiner Wohnung festnehmen.

Ebenfalls mit einer Pistole bedrohte ein bisher unbekannter Täter am Donnerstag gegen 19:30 den 17-jährigen Mitarbeiter einer Supermarktfiliale in Stadl-Paura. Er forderte das Geld aus der Kasse, welches der Mann dem Räuber auch aushändigte. In weiterer Folge wollte der Täter außerdem das Geld aus dem Tresor, welcher sich in den Büroräumlichkeiten befand. Ebenfalls mit der Waffe bedroht händigte die 23-jährige Filialleiterin ihm auch diese Bargeldbestände aus. Anschließend flüchtete der Räuber; die Fahndung blieb vorerst erfolglos.