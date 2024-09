Zwei 17-Jährige retteten Autofahrer aus Fluten im Bezirk Braunau

Zwei Freunde aus dem Bezirk Braunau, beide 17 Jahre alt, haben sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort befunden, als sie zu Lebensrettern eines Autofahrers wurden, der in die Fluten geraten war. Der 84-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Braunau hatte am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Uttendorf die wegen des Hochwassers errichtete Straßensperre im Bereich der "Mattigthaler Gemeindestraße" im Ortschaftsbereich Reichsdorf missachtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.