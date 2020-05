Zuwanderer lassen Oberösterreich wachsen

Die Entwicklung hat sich in den vergangenen zehn Jahren völlig gedreht. Waren es in der Vergangenheit hauptsächlich Menschen aus Ex-Jugoslawien und Türken, die ins Land ob der Enns strömten, so sind es nun die Deutschen und Angehörige anderer EU-Staaten. 2010 wanderten rund 900 Deutsche und 1279 Bürger aus den anderen EU-Ländern zu. Aus der Türkei kamen lediglich 28 Personen, aus Ex-Jugoslawien 437 (siehe Grafik rechts unten).

Dass Oberösterreichs Bevölkerung in den vergangenen zehn Jahren um rund 40.000 auf 1.412.649 Bewohner (2010) zugenommen hat, hat es diesen Zuwanderern verdanken. Rund 60 Prozent des Wachstums resultierten aus Wanderungsgewinnen, die Geburtenüberschüsse machten rund 40 Prozent aus. Wobei die bereits integrierten Migranten über höhere Geburtenraten verfügen als die Einheimischen.