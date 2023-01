Zuversicht in der Industrie steigt

In den nächsten zwölf Jahren würden österreichweit rund 540.000 Fach- und Arbeitskräfte fehlen. Pierer: „Ich gehe nicht davon aus, dass die Grünen dafür verantwortlich gemacht werden wollen, wenn es zu weiteren Leistungseinschränkungen in der Medizin, der Pflege, in den Schulen, in Hotellerie oder es zu weiteren Verlagerungen der Industrie in s Ausland kommt.“