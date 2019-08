Zum Geburtstag ein Platz im großen Finale

Die Ruderer werden in zwei Gewichtsklassen – Schwer und Leicht – eingeteilt. Schöberl und Taborsky zählen zu den Leichten, dürfen im Durchschnitt maximal 70 Kilo wiegen. Der Reiz ihrer Bootsklasse liegt für Schöberl darin, „dass alles perfekt zusammenpassen muss“. Um unzählige Stunden mitsammen auszukommen, müssten die Persönlichkeiten perfekt harmonieren: „Man muss mit dem Partner in eine absolute Symbiose gehen. Ich muss verstehen, was er vorhat und umgekehrt. Es ist stille Kommunikation.“

Der Doppelzweier in der Leichtgewichtsklasse ist olympisch und deshalb heiß umkämpft. 33 Teams werden am Start sein und um die sechs Finalplätze rittern. Heute stehen die Vorläufe auf dem Programm, am Mittwoch ist Viertel- und tags darauf Semifinale. Da hat Schöberl Geburtstag, wird 23. Darüber, was am Ende herauskommen könnte, wagt er keine Prognose: „Wir starten zum ersten Mal in einem so großen Feld und können schwer einschätzen, wo wir sind. Es gehört immer auch viel Glück dazu.“ Bereits Platz 7 – der Sieg im B-Finale – würde das Olympia-Ticket bedeuten. Doch das Ziel ist das große Finale am Samstag. Der Weg dorthin soll keinesfalls nur eine Qual sein, sagt Schöberl: „Wir wollen die ganze Stimmung aufsaugen und die WM genießen.“

Gerhard Marschall