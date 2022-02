Zuerst die wirklich wichtigen Dinge anpacken

Er nahm ein großes, leeres GefĂ€ĂŸ und legte zuerst die großen Steinen hinein. Anschließend fragte er seine Studenten, ob das Glas voll sei. Sie stimmten ihm zu. Der Professor nahm dann einen Beutel mit Kieselsteinen und fĂŒllte sie in das GefĂ€ĂŸ und schĂŒttelte es leicht. Die Kieselsteine verteilten sich zwischen den großen Steinen. Dann fragte er seine Studenten erneut, ob das GefĂ€ĂŸ jetzt voll sei. Sie stimmten wieder zu. Dann nahm der Professor den Sand und schĂŒttete ihn in das GefĂ€ĂŸ. Der Sand fĂŒllte dann die letzten ZwischenrĂ€ume im GefĂ€ĂŸ aus. „Nun“, sagte der Professor zu seinen Studenten, „Ich möchte, dass ihr erkennt, dass dieses GefĂ€ĂŸ wie euer Leben ist!“

Kieselsteine stehen fĂŒr die weniger wichtigen Dinge

Welche Metapher hat diese Geschichte? Die vielen Kieselsteine stehen fĂŒr die weniger wichtigen Dinge des Lebens, wie beispielsweise die vielen Mails, Telefonate und Meetings, die wir haben. Der Sand symbolisiert die kleinen Dinge im Leben, die untergeordnet und nebensĂ€chlich sind. Die großen Steine stehen fĂŒr die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben, wie die Erhaltung unserer Gesundheit, Familie, Freunde oder auch die Zeit, die wir fĂŒr uns selbst nehmen sollen. Achten Sie also zuerst auf die großen Steine, sie sind es, die wirklich wichtig sind. Die EnglĂ€nder sagen dazu „put the big rocks in first“. Wenn Sie den Sand oder die Kieselsteine zuerst einfĂŒllen, bleibt kein Platz mehr fĂŒr die großen Steine.

Machen Sie einen Termin mit sich selbst

Mein Tipp: Nehmen Sie sich Zeit fĂŒr Ihre Familie und Freunde, machen sie einen Termin mit sich selbst und achten Sie auf Ihre Gesundheit. FĂŒr ein Glas Wein oder alkoholfreies Weizenbier geht es sich auch noch aus. Und der Rest ist nur Sand.

Die heutige Qi-Fit Übung heißt „Loslassen“: Beim Einatmen ballen Sie beide HĂ€nde zu FĂ€usten, ausatmend öffnen Sie diese und schieben beide Arme vorwĂ€rts. Bleiben Sie gesund!