Züge in den Tod: ÖBB arbeitet dunkle Firmengeschichte auf

In einem Viehwaggon, kaum größer als 30 Quadratmeter, sind 120 Menschen eingepfercht. Es gibt kaum Luft zum Atmen, kein Trinkwasser und schon gar keine Nahrung – und das bei einer Zugreise, die vier Tage dauert. So ähnlich muss es den Menschen gegangen sein, die in der NS-Zeit zu Tausenden mit Zügen der Deutschen Reichsbahnen – später ÖBB – in die Konzentrationslager gebracht worden sind. Dafür haben sie sogar Geld für Zugtickets bezahlt. Kinder unter vier Jahren fuhren übrigens gratis.