„Zu Tisch, das Essen ist (p)fertig“

Laura hat eine zu breite Blesse ( Fellzeichnung, Anm.) und krumme Beine. Prädikat: Für die Zucht ungeeignet. Am Freitag wurde sie geschlachtet und bald liegt sie filetiert in der Vitrine des Familienbetriebs Gumprecht in Enns.

Was drastisch oder gar herzlos klingt, ist die einfache Logik eines Fleischermeisters. „Es gibt in Österreich mehr als 120.000 Pferde – Reiter und Züchter müssen eben selektieren. Sie haben sicher ein schöneres Leben als eine Kuh, die als Fleischlieferant aufgewachsen ist“, sagt Leopold Gumprecht, der das Unternehmen in vierter Generation führt.