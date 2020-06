Zocken um jeden Preis

Jeder österreichische Haushalt gibt pro Jahr durchschnittlich 1000 Euro für Glücksspiele aus, so der Wiener Arbeiterkammer-Experte Karl Kollmann.

In Oberösterreich sind pro Jahr 130 Spielsüchtige bei der Schuldnerberatung in Behandlung. Während sich die Durchschnittsverschuldung auf etwa 7000 Euro beläuft, stehen Spielsüchtige mit der fast doppelten Summe in der Kreide, weiß Schuldnerberater Ferdinand Herndler. Meist seien Männer zwischen 25 und 40 Jahren betroffen. Hinter derart hohen Schulden stecke ein Teufelskreis, der mehrere Phasen habe, erklärt er: „In der Gewinnphase ist Euphorie die treibende Kraft. Die Verzweiflungsphase am Ende geht bis zur Existenzvernichtung. Die Leute denken dann, dass sie nur durch hohe Gewinne ihre hohen Verluste wieder ins Lot bringen können und setzen noch risikofreudiger. In dieser Phase gibt es den kompletten Kontrollverlust.“