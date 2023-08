Zechpreller überfuhren Restaurantchefin in Linzer Innenstadt

In der Linzer Innenstadt wurde am gestrigen Abend eine Frau von zwei Zechprellern mit einem Auto überfahren und schwer verletzt. Die 41-jährige Restaurantchefin hatte bemerkt, dass die Gäste, eine Frau und ein Mann, das Lokal ohne zu bezahlen verlassen hatten und war ihnen auf die Straße gefolgt.

Als das Duo dies mitbekam, lief es davon und stieg im Bereich der Langgasse in einen geparkten Wagen ein. Als die Lenkerin davonfahren wollte, befand sich die Restaurantchefin vor der Stoßstange auf der Beifahrerseite.

Schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die andere Frau stieg auf das Gas, der Pkw überrollte die 41-Jährige mit beiden Reifen. In Folge beschleunigte die Fahrerin und fuhr in Richtung Seilerstätterstraße davon. Das schwer verletzte Opfer wurde in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen des Vorfalls bzw. Betreiber von Kameras im Bereich der Langgasse werden ersucht, sich beim Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos unter 059133 45 3333 zu melden.