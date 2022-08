Wunderheilungen durch das Wasser des Glatzinger Bründls

Die Nachricht von diesen Heilungen verbreitete sich sehr schnell in der Pfarre Kopfing und Umgebung. Hunderte von Menschen kamen, in der Hoffnung, Genesung zur erlangen. In Flaschen und Eimern wurde das Wasser geholt und nach Hause getragen. Die Kunde von der neuen Heilquelle erreichte das Domkapitel in Passau, sowie das Landgericht Schärding und das Rentamt Burghausen – Kopfing gehörte wie das gesamte Innviertel bis 1779 zu Bayern. Selbst dem Kurfürsten Max Josef III. in München wurden die Ereignisse mitgeteilt. Die geistlichen und weltlichen Behörden waren aber wenig von der „neuen Heilquelle“ überzeugt. Sie ließen das Wasser untersuchen, stellten aber keine Unterschiede zum normalen Wasser fest. Sie forderten den Kopfinger Pfarrvikar Johann Georg Fridl auf, die bei der Quelle befindlichen Votivtafeln sowie die Opferbüchse zu entfernen und die Wallfahrten zu beenden. Es kam zum massiven Protest der Bewohner und Wallfahrer.