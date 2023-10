Konkurrenz für die Kulturhauptstadt "einen Axtwurf" entfernt

Beliebter Pilgerort

St. Wolfgang war schon im Mittelalter ein bekannter Wallfahrtsort mit bis zu 80.000 Pilgern jährlich. Die „Wolfgangwege“ führen von weit her an den Wolfgangsee. Das „Wolfgangjahr“ wird aber auch in vielen anderen der rund 150 „Wolfgang-Orte“ in Mitteleuropa begangen.

In den drei Wolfgangseegemeinden St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen soll es Ende April ein Fest geben, bei dem Brauchtum und Volkskultur im Mittelpunkt stehen. Ab 28. April soll dann das Kunstfestival „Art Circle International“ auch Künstler an den Wolfgangsee locken.

Die europäische Kulturhauptstadt Salzkammergut hat in Oberösterreich nicht nur mit dem Heiligen Wolfgang sozusagen Konkurrenz aus dem eigenen Land. Denn im Linzer Zentralraum steht das kommende Kulturjahr ganz im Zeichen Anton Bruckners. Dem 200-Jahr-Jubiläum des Komponisten ist deshalb auch der prestigeträchtige Pausenfilm das diesjährigen Neujahrskonzerts gewidmet.