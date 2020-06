Industrie für Technikum Linz

"Wenn es in dieser Legislaturperiode zu keinen Reformen kommt, wird unser Wohlstand nicht mehr haltbar sein. Wenn wir diese vier Jahre versäumen, werden wir das verlieren, was wir in den vergangenen 30 Jahren erarbeitet haben." Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzender der voest alpine, fordert gemeinsam mit der Industriellenvereinigung (IV) eine Reihe von Maßnahmen, um die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts zu sichern.

"Wir brauchen einen Internationalisierungsschub. Wir müssen unsere Kompetenzen auf Europa ausrollen", sagte Eder gestern, Montag, bei einem Pressegespräch gemeinsam. "Warum soll es uns nicht gelingen, an der Universität ein Technikum Linz einzurichten? Warum rollt man den Softwarepark Hagenberg nicht breiter aus? Warum baut man die Fachhochschule Wels nicht zu einer Spitzenfachschule für die Ingenieursausbildung aus?" Eder stellt sich einen dreistufigen Ausbau der Technik in OÖ vor. Die HTL sollen die erste Stufe bilden, darüber soll eine Spitzenfachhochschule kommen und an der Spitze solle eine ausgebaute technische und naturwissenschaftliche Fakultät der Kepler-Uni stehen, zusammenfasst im Technikum Linz.