Mit dieser zukünftigen Spielstätte regionaler und internationaler Kulturveranstaltungen erhält Österreich zwischen Bregenz und Mörbisch eine neue Seebühne, die zudem vollständig überdacht sein wird. In der ersten Spielsaison von 23. Mai bis 24. Juni 2024 werden rund 8.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Mit einer Bühnen- und Zuschauerbereich-Gesamtgröße von 26x40 Metern und einem Bühnenfenster von 12 x 18 Metern wird das ästhetisch und technologisch anspruchsvolle Theaterhaus Platz für 800 Besucherinnen und Besucher bieten, zehn Rollstuhlplätze sind zusätzlich vorhanden.

Angepasste Bühne

Die vollständige Überdachung der Spielstätte wird sowohl Ensemble als auch Zuseherinnen und Zuseher vor Regen schützen. Im Sinne einer ökologisch-nachhaltigen Denkweise kann die mobile Konstruktion nach den Aufführungen Ende Juni 2024 rückstandsfrei abgebaut werden.

Ein System, das die Anpassung an verschiedene Spielorte und den Inhalt von Produktionen erlaubt. Für die Zuschauertribüne kommt ein flexibles und modulares System zur Anwendung, das mit abänderbarer Unterkonstruktion an das Gelände und die Größenanforderungen angepasst werden kann.

Je nach Bedarf wird sie an anderen Standorten im Salzkammergut zum Einsatz kommen, ehe sie im Frühsommer 2025 für eine weitere Aufführungsserie des Mysticals erneut am Wolfgangsee aufgebaut wird. Dies war den Initiatoren wichtig, um die natürliche Schönheit der umgebenden Landschaft im Einklang mit dem regulären Schul- und Sommercamp-Betrieb des Ferienhorts zu bewahren.

Österreichische Antwort auf Jesus Christ Superstar

Das Libretto von Wolf - Das Mystical, eine Verbindung aus mystischem Theater und Musical, stammt aus der Feder des Schriftstellers und Bachmann-Preisträgers Franzobel. Das Stück will unterhalten und zugleich die großen Fragen des Lebens stellen.

“Wolf ist 2024 die österreichische Antwort auf Jesus Christ Superstar, die Mythologie Wagners und eine Spur Monty Python. Das Werk zeigt das Ringen eines Menschen, der seiner Bestimmung zu entkommen sucht, Kompromisse machen muss, sich mit dem Teufel einlässt und schlussendlich doch das wird, wozu er auserwählt ist - ein Heiliger. Wolfgang, der charismatische Heilige des Mittelalters, ringt zwischen seinen persönlichen Wünschen und dem, was seine Kirchengemeinde von ihm will. Dadurch wird das Stück zeitlos heutig", sagt Franzobel.

Die Musik stammt von Komponist Gerd Hermann Ortler, die Entstehung wird von Herbert Pichler musikalisch betreut. Ein Ensemble von etwa 18 Darstellerinnen und Darsteller wird prominente Charaktere auf die Bühne bringen.

Das musikalische Rückgrat bildet eine Band, die um ein Kammerensemble aus Streichern und Bläsern erweitert wird. So lässt Ortler die Zuseherinnen und Zuseher in eine genre-übergreifende, mystische und mitreißende Klangwelt eintauchen. Regie führt Victoria Schubert.

Die einzigartige Lage am Fuße des mächtigen Falkensteins schafft die Möglichkeit, bereits die Anreise zum unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. An Bord der Wolfgangsee-Schifffahrt werden die Besucherinnen und Besucher von den Anlegestellen der Wolfgangseegemeinden in weniger als 20 Minuten zur Seebühne über den Wolfgangsee gebracht. Die Schiffe können nahezu zeitgleich 800 Personen befördern und sorgen so für einen reibungslosen Ablauf.