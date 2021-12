Das über 30 Jahre alte Einkaufszentrum UNO Shopping in Leonding, in unmittelbarer Nähe der Paschinger Plus City, war in den vergangenen Jahren im Hinblick auf Leerstände, wechselnde Eigentümer und unterschiedliche Konzepte zur Wiederbelebung immer wieder im Fokus. „Einen relevanten Teil der Betonfläche wollen wir entsiegeln, renaturieren und die verbleibenden Flächen einer neuen Nutzung zuführen. Damit ermöglichen wir einen Mix aus Arbeitsplätzen, Gewerbe und Wohnen. Details dazu werden in den nächsten Jahren gemeinsam mit der Stadt Leonding erarbeitet“, sagt WAG-Geschäftsführer Gerald Aichhorn. Eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr sei schon jetzt durch die direkte Straßenbahnhaltestelle und Bushaltestelle gegeben.

Aichhorn verweist auf die Kompetenz seiner Wohnungsgesellschaft als Stadtentwickler. „Mit mehr als rund elf großen Stadtteilen in ganz Österreich verfügen wir hier über eine besondere Erfahrung.“